POL-PPWP: Taschen- und Trickdiebe am Werk

Kaiserslautern - Otterbach (ots) - Im Stadtgebiet und in Otterbach sind am Dienstag und Mittwoch mehrere Personen Opfer von Taschen- und Trickdieben geworden.

Ein Zeuge meldete am Mittwoch der Polizei, dass er einen versuchten Trickdiebstahl beobachtet habe. Auf dem Stiftsplatz beobachtete der Mann, wie der mutmaßliche Dieb einen älteren Herrn nach Wechselgeld fragte. Dabei habe der Verdächtige versucht, Geldscheine aus dem Portemonnaie seines Opfers herauszuziehen. Als dies nicht gelang, ließ er von dem Herrn ab und versuchte es bei einer älteren Frau. Die Polizei ermittelte einen Tatverdächtigen. Die Opfer sind der Polizei bislang nicht bekannt. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

In Lebensmittelmärkten in der Augustastraße, Königstraße und in der Pariser Straße sowie in der Otterbacher Ziegelhütterstraße langten Taschendiebe in den vergangenen beiden Tagen jeweils zur Mittagszeit zu. Ihre Beute: Geldbörsen aus Handtaschen, die unbeaufsichtigt an Einkaufswagen hingen. In einigen Fällen gelang es den Dieben auch, die Geldbeutel unbemerkt aus den umgehängten Handtaschen ihrer Opfer zu fischen. Die Geschädigten merkten nichts davon. Insgesamt stahlen die Diebe rund 600 Euro Bargeld, Ausweispapiere, Bankkarten und persönliche Gegenstände.

In einem Bus der Linie 114 bemerkte am Mittwochmittag ein 32-Jähriger in der Fruchthallstraße, dass Diebe den Geldbeutel aus seinem Rucksack stahlen. Unbekannte hatten sich offensichtlich während der Fahrt unbemerkt an dem Gepäckstück zu schaffen gemacht. Der 32-Jährige trug den Rucksack zur Tatzeit über eine Schulter auf dem Rücken. Außer der Bankkarte, Ausweisen und einer chinesischen Identitätskarte, erbeuteten die Diebe auch 100 Euro Bargeld.

Zeugen, die zu den Diebstählen Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

