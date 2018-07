POL-PPWP: Flüssiges Amphetamin sichergestellt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Verbandsgemeinde Winnweiler - Bingen am Rhein (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch einen 42-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Winnweiler in Bingen am Rhein festgenommen. Der Mann hatte einen Kanister mit rund fünf Liter flüssigem Amphetamin bei sich.

In einem umfangreichen Ermittlungsverfahren waren Ermittler der Polizei Kaiserslautern dem 42-Jährigen auf die Schliche gekommen. Der Mann wurde verdächtigt, mit Betäubungsmitteln Handel zu treiben. Am Mittwoch erfolgte die Festnahme des 42-Jährigen in Bingen. Als die Polizei den Mann kontrollierte hatte er einen Kanister mit rund fünf Liter flüssigem Amphetamin dabei und mehrere tausend Euro einstecken. Den Behälter mit dem Rauschgift hatte er in seinem Rucksack verstaut. Das Geld und die Droge wurden sichergestellt. Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten noch 15 Gramm Amphetamin, 134 Gramm Haschisch und weiteres Bargeld, welches ebenfalls aus Drogengeschäften stammen dürfte, beschlagnahmt werden. Am Donnerstag wurde der 42-Jährige einer Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Der Verdächtige äußerte sich nicht zu dem Vorwurf, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Er kam wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen laufen. |erf

