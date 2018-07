POL-PPWP: Nächtliche Anrufe falscher Polizisten

Kaiserslautern (ots) - Sie machen auch Nachtschicht - Kriminelle, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. So wieder geschehen in der Nacht zum Freitag. Angebliche Polizisten riefen bei ihren potentiellen Opfern an und gaukelten ihnen vor, dass im Laufe der Nacht ein Einbruch bevorstehe. Die Betrüger fragten nach Geld, Schmuck und anderen Wertsachen. Alles mit dem Ziel, ihre Opfer um Hab und Gut zu bringen. In der Regel kündigen die vermeintlichen Polizisten an, dass ein Kollege vorbei kommen werde, um die Wertsachen in Sicherheit bringen. Sie pochen auf Dringlichkeit und setzen ihre Opfer unter Druck. Alles Lug und Trug! Hat man sein Geld erstmal ausgehändigt, ist es verloren.

Manche Gauner schaffen es sogar, dass im Telefondisplay der Angerufenen die Rufnummer der Polizei erscheint. Achtung, Falle! Die Polizei wird sie nie mit der Notrufnummer 110 anrufen!

Die Polizei hat eine dringende Bitte: Informieren Sie Ihre Angehörigen über die Masche der Betrüger! Wenn Sie oder Ihre Angehörigen einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf! Das ist nicht unhöflich. Rufen Sie die echte Polizei an. Wählen Sie die 110 selbst. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste Ihres Telefons, Sie würden sonst wieder bei den falschen Polizisten - bei den Betrügern - landen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte. Erstatten Sie Anzeige, falls Sie oder Ihre Angehörigen Opfer geworden sind.

Im Internet unter www.polizei-beratung.de finden Sie weitere Informationen zu den Tricks der Betrüger. Informieren Sie sich, denn Kriminelle sind erfinderisch. Sie geben sich als Microsoft-Mitarbeiter, Postbedienstete oder Bankangestellter aus und haben noch viele andere Maschen auf Lager! |erf

