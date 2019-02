POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Remagen für das Wochenende

Polizeidirektion Mayen

(Zeitraum 15.02.2019, 12:00 Uhr - 17.02.2019, 12:00 Uhr / Wochenende)

Verkehrsunfälle: Es wurden im Berichtszeitraum 12 Verkehrsunfälle gemeldet, wobei bei zwei Unfällen drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt wurden. Nach drei Unfällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt, so dass hier Strafanzeige wegen Unfallflucht erstattet wurde.

Unfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person: Am Freitag befuhren mehrere Fahrzeuge hintereinander die L 113 aus Richtung Mendig kommend, in Fahrtrichtung Kloster Maria Laach. In Höhe eines Wanderparkplatzes kam es dann, nachdem ein Fahrzeug abbremste, zu einem Auffahrunfall. Hierbei wurde die 89-jährige Beifahrerin des auffahrenden Pkws so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Unfall mit zwei leichtverletzten Personen: Der 51-jährige Fahrer eines Pkws befuhr am frühen Freitagnachmittag die B 266 in der Ortslage Bad Bodendorf, übersah dabei das Stauende vor der dortigen Ampelanlage und fuhr auf einen bereits stehenden Pkw auf. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug auf das davor stehende nächste Fahrzeug geschoben. Insgesamt wurden bei dem Unfall zwei Personen leicht verletzt.

Strafanzeigen: Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 20 Straftaten registriert.

Aufgebrochener Pkw Bad Breisig. Am Samstagnachmittag wurde ein in der Nähe des Hundesportplatzes abgestellter Pkw von einem bisher unbekannten Täter aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde die Handtasche der Geschädigten entwendet. Die Polizei Remagen fragt, wer am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr im Bereich des Hundesportplatzes mögliche verdächtige Personen beobachtet hat. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Remagen: Tel. 02642/9382-0.

