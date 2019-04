Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hattingen (ots)

Am 20.04.2019 gegen 17:45 Uhr befuhr ein 46-jähriger Wittener in einem Nissan Qashqai den Hibbelweg ind Fahrtrichtung Stöckerstraße. Im Einmüdnungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines 24-jährigen Wuppertalers, welcher mit seinem Kraftrad die Stöckerstraße in Fahrtrichtung Kuhstraße befuhr. Hierbei verletzt er sich leicht.

