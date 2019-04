Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Gevelsberg (ots)

Am 20.04.2019 gegen 03:42 Uhr befuhr ein 24-jähriger Ennepetaler in einem BMW die Mühlenstraße in Fahrtrichtung Wasserstraße. Hierbei übersieht er, aus ungeklärter Ursache, den am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Zafira einer 51-jährige Gevelsbergerin. Es kommt zur Kollision. Er verletzt sich leicht.

