Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Versuchter Metalldiebstahl von Firmengelände

Sprockhövel (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Samstag, den 20.04.2019, gegen 02:30 Uhr, Metallspäne vom Gelände einer Metallfirma in der Gewerbestraße zu entwenden zu entwenden. Sie wurden bei der Tatausführung durch die nahenden Polizeibeamten gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Beute wurde zurückgelassen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

