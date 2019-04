Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- 18-jähriger Kradfahrer stirbt nach Alleinunfall

Hattingen (ots)

Am 19.04.2019, gegen 19:28 Uhr befuhr ein 18-jähriger Kradfahrer aus Herne mit seinem Motorrad die Nierenhofer Straße in Richtung Velbert. Er überholte im Bereich der "Kaffeemühle" einen vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer. Kurz nach dem Überholmanöver verlor er die Kontrolle über die Suzuki und kam zu Fall. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Bochumer Krankenhaus geflogen, wo er kurze Zeit später verstarb. Die Nierenhofer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell