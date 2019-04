Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Holzhütte abgebrannt

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 18.04.2019, gegen 20:40 Uhr, kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung aus dem Waldgebiet zwischen der Peddenöder Straße und der L699 in Ennepetal. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine mitten im Wald angelegte Holzhütte in Brand und wurde vollständig zerstört. Die Feuerwehr Ennepetal löschte den Brand mit mehreren Löschfahrzeugen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell