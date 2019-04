Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Silosattelzug sorgt für Verkehrschaos

Gevelsberg (ots)

Ein 64-jähriger Bochumer fuhr am Mittwochmittag mit seiner Sattelzugmaschine und Siloauflieger auf der Straße Am Sinnerhoop. An einer Firma hielt er an, um seine Kreideladung abzuliefern. Während des Abpumpens kippte der Zug samt Anhänger um und stürzte auf die Fahrbahn. Der Anhänger kippte auf einen am Fahrbahnrand geparkten Daimler Benz, das Führerhaus kippte auf einen vorbeifahrenden Ford Focus einer 54-jährigen Hagenerin. Die Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des Sattelzuges gestaltete sich schwierig, sodass die Straße Am Sinnerhoop bis zum Donnerstagmorgen für den Fahrzeugverkehr gesperrt blieb.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell