POL-EN: Gevelsberg- Randalierer an Gevelsberger Schulen

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen randalierten bisher unbekannte Täter an einer Schule Am Hofe und Am Ochsenkamp. Sowohl an einer städtischen Förderschule als auch am Gymnasium wurden diverse Scheiben beschädigt und zerstört. Augenscheinlich wurden die Scheiben mit Steinen und Flaschen eingeschlagen, auch ein Bürostuhl wurde als Wurfwerkzeug genutzt. Hinweise auf die Täter liegen bisher keine vor.

