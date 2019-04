Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Tresor geklaut

Hattingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter die Eingangstür eines Autohauses an der Straße Im Vogelsang auf. Sie richteten ihr Augenmerk augenscheinlich gezielt auf einen Tresor. Diesen brachen sie aus seiner Befestigung und entwendeten ihn. In dem Tresor befand sich überwiegend Bargeld in einem kleinen 4-stelligen Betrag.

