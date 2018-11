FW-MG: Auffahrunfall im Baustellenbereich

Mönchengladbach BAB A52, 20.11.2018, 08:42 Uhr, Höhe AS Neuwerk (ots) - Aus unbekannter Ursache kam es am heutigen Morgen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und einem Kleintransporter auf der BAB A52 im Baustellenbereich, kurz hinter der Anschlussstelle Neuwerk. Das letzte auffahrende Fahrzeuge wurden hierbei stark beschädigt und die darin befindliche Fahrzeugführerin trug leichte Verletzungen davon. Die Fahrerin wurde durch die Kräfte der Feuerwehr erstversorgt und einer geeigneten Unfallklinik im Stadtgebiet zugeführt. Die Insassen der anderen beiden Fahrzeuge blieben unverletzt. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen auf der BAB 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf. Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jens Röttgers

