Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- 16-jähriger vertreibt Einbrecher

Schwelm (ots)

Am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, bemerkte der 16-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in der Göckinghofstraße eine fremde Person vor dem Haus. Beim Betreten des Wohnzimmers sah er zwei Männer, die offenbar versuchten die Terrassentür aufzuhebeln. Als sie den 16-Jährigen sahen, flohen sie in Richtung Bandwirkerweg. Er verständigte zunächst seine Mutter, welche die Polizei benachrichtigte. Eine Nachbarin gab gegenüber den Beamten an, dass ihr ebenfalls die drei Personen aufgefallen seien. Eine Person habe vor dem Haus gewartet, während sich die beiden anderen in den Garten begeben haben. Die Personen werden so beschrieben:

1. Person (vor dem Haus) - männlich - südländisches Erscheinungsbild - ca. 170 bis 180cm groß - ca. 25 bis 30 Jahre alt - allgemein dunkel gekleidet - schwarze Jogginghose mit seitlich weißen Streifen

2. Person - männlich - südländisches Erscheinungsbild - ca. 170 bis 180cm groß - ca. 25 bis 30 Jahre alt - heller Dreitagebart - allgemein dunkel gekleidet - schwarze Jogginghose mit seitlich weißen Streifen - schwarze Kappe

3. Person - männlich - südländisches Erscheinungsbild - ca. 170 bis 180cm groß - ca. 25 bis 30 Jahre alt - allgemein dunkel gekleidet - schwarze Jogginghose mit seitlich weißen Streifen - schwarze Kappe

