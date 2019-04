Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm-Jugendgruppe ist für einige Sachbeschädigungen verantwortlich

Schwelm (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, wurden einige Bewohner Schwelms durch eine Gruppe Jugendlicher aus dem Schlaf geweckt. Die vier Jugendlichen trieben ihr Unwesen in der Taubenstraße, Präsidentenstraße, im Oehder Weg und in der Scharwacht. Sie rissen Blumen aus den Beeten und beschädigten Blumentöpfe und Steinfiguren. Im Oehder Weg warfen sie eine Baustellentoilette um. Im Meisenweg, Eulenweg und in der Göckinghofstraße beschädigten sie insgesamt sechs Fahrzeuge, bei denen sie die Spiegel abtraten oder die Fahrzeuge zerkratzten. Einer der Personen soll rot/blonde Haare mit Seitenscheitel gehabt haben und trug einen schwarzen Kapuzenpulli mit schwarzer Hose. Die Jugendlichen trugen eine Musikbox mit sich. Die Polizei wurde erst einige Stunden später informiert. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zu der Personengruppe geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02333-91664000 entgegen.

