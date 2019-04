Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Zwei Verletzte bei Kollision im Gegenverkehr

Ennepetal (ots)

Am Dienstag kam es gegen 15.30 Uhr in Ennepetal auf der Kahlenbecker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Ennepetalerin fuhr mit ihrem schwarzen Pkw Smart in Richtung Heilenbecker Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem weißen Lkw Daimler zusammen, der von einem 52-jährigen Schwelmer gefahren wurde. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, sie wurden nach der polizeilichen Unfallaufnahme abgeschleppt. Die Ennepetalerin wurde schwer, der Schwelmer leicht verletzt, beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kahlenbecker Straße komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell