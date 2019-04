Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Radlader von Baustelle gestohlen

Schwelm (ots)

Am vergangenen Wochenende (12.04. bis 15.04) entwendeten Unbekannte einen Radlader von einer Baustelle am Parkplatz Neumarkt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Atlas AR60 Radlader in der Farbe Orange. Auf dem Fahrzeug befindet sich die Firmenaufschrift des Geschädigten. An der Fahrzeugfront ist ein Gabelträger und (Paletten-)Gabel vorne am Fahrzeug befestigt (keine Schaufel). Hinweise zum Aufenthaltsort des Radladers nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

