Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Zeugen gesucht!

Gevelsberg (ots)

Am 08.04.2019 kam es, gegen 03:00 Uhr, zu einem Einbruch in einen Supermarkt an der Wittener Straße. Zwei männliche Täter drangen in den Markt ein, indem sie eine Seitentür aufhebelten. Die Täter werden so beschrieben: -ca. 1,80m -schlank -eine Person mit heller Jacke Ein weiterer Täter wartete augenscheinlich in einem Pkw auf seine Komplizen. Das Fahrzeug parkte in der Birkenstraße in einem Garagenhof. Nach der Tat zogen die Täter einen großen Sack gefüllt mit Zigaretten hinter sich her, stiegen in das Fahrzeug und entfernten sich mit dem Auto in Richtung Geerstraße. Es soll sich um ein Auto mit hoch angebrachten Rückleuchten gehandelt haben. Laut Zeugen könnte es ein Van, ähnlich eines älteren Ford C-Max gewesen sein. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise können an jede Polizeidienststelle gegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell