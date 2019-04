Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Vereinsheim

Hattingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Vereinsheim an der Holthauser Straße ein. Sie brachen die Eingangstür auf und entwendeten eine Motorsense. An zwei Landmaschinen, die sich auf dem Gelände befanden, schlugen sie die Scheiben ein. Hinweise liegen bisher nicht vor.

