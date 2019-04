Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Person mit Softairwaffe im Zug

Konstanz (ots)

Am 05.04.2019 gegen 10:40 Uhr erhielt die Leitstelle der Bundespolizei in Konstanz telefonisch den Hinweis eines Zugbegleiters, dass im Regionalzug "seehas" (Laufstrecke: Singen - Konstanz) kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Konstanz ein Reisender mit einer Schusswaffe hantiere. Durch Bundespolizisten wurde die Person im Bahnhof Konstanz im Zug angetroffen. Tatsächlich hielt der 26-Jährige eine dem Anschein nach echte Schusswaffe in der Hand; er machte auf die Beamten einen verwirrten Eindruck. Der Polizeipflichtige ließ sich von den Bundespolizisten die Waffe unverzüglich und widerstandslos abnehmen. Anschließend stellte sich heraus, dass es sich um eine sogenannte Softairwaffe (spezielle Druckluftwaffe) handelte, also einem täuschend echt nachgebauten Replikat einer echten Schusswaffe. Der Mann wurde festgenommen und aufgrund seines psychischen Zustands in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ist von zahlreichen Zugreisenden wahrgenommen worden. Verletzt wurde niemand. Vor Ort am Bahnhof in Konstanz waren aus dem Anlass vorübergehend mehrere Streifenwagen der Bundespolizei im Einsatz.

Werle

