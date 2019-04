Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, gegen 21:30 Uhr, beobachteten Zeugen eine verdächtige Person auf einem Vereinsgelände an der Kahlenbecker Straße. Da es dort in der vergangenen Zeit zu mehreren Einbrüchen kam. Sie beobachteten den Mann, wie er sich auf dem Gelände bewegte und plötzlich die Flucht ergriff. Vermutlich wurde er durch das Einschalten eines Lichtes verschreckt. Die Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten konnten den Verdächtigen, einen 28-jährigen Wittener, in der Nähe des Vereinsgeländes antreffen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl ermittelt.

