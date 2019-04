Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg/Ennepetal - Spielgewinn geraubt

Glück und Pech lagen auch hier nahe beieinander

Gevelsberg/Ennepetal (ots)

Offensichtlich bereits länger beobachtet worden war ein 48-jähriger Gevelsberger, der sich nach einem Spielhallenbesuch an der Voerder Straße in Ennepetal am Samstagabend auf dem Heimweg befand. Um 20:00 Uhr stieg er am Ennepetaler Busbahnhof in einen Bus der Linie 551 und fuhr mit diesem bis nach Gevelsberg zur Haltestelle Wunderbau an der Milsper Straße. Hier stiegen gegen 20:10 Uhr neben ihm zwei weitere unbekannte männliche Personen aus dem Bus. Nach etwa 100 Metern zu Fuß in Richtung Innenstadt legte einer der Täter dem 48-jährigen von hinten einen Arm um den Hals und zog ihn zu Boden. Der andere Täter griff augenscheinlich gezielt in die Jackentasche der nun am Boden liegenden Person und nahm den Spielgewinn in Form von 180 Euro Bargeld sowie eine braune Ledermappe mit Ausweispapieren an sich. Die beiden Angreifer, welche nicht näher beschrieben werden können, flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Ennepetal.

Wer hat diesen Vorfall ebenfalls beobachtet oder kann sachdienliche Informationen zu den unbekannten Tätern geben? Die Polizei EN bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0233691664000

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Oliver Menden

Polizeihauptkommissar

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell