Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Eine kurze Unaufmerksamkeit mit Folgen

Schwerer Auffahrunfall auf der Loher Straße

Ennepetal (ots)

Am 13.04.2019 um 15:35 Uhr befuhr ein 41-jähriger Ennepetaler mit seinem grauen Ford Focus die Loher Straße in Richtung Neustraße. Die vorausfahrenden Fahrzeuge mussten etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Gewerbestraße aufgrund eines Linksabbiegers abbremsen und warten. Daher brachte auch der Ennepetaler sein Fahrzeug dort zum Stehen. In diesem Augenblick näherte sich von hinten ein 40-jähriger Breckerfelder mit seinem schwarzen VW Touareg, welcher durch den seitwärts gerichteten Blick von den Vorausfahrenden nur für einen kurzen Moment abgelenkt war, und fuhr nahezu ungebremst auf das Fahrzeug des 41-jährigen Ennepetalers auf. Die beiden Fahrzeugführer verletzten sich hierbei leicht und wurden vorsorglich durch die Besatzung eines Rettungswagens einem Krankenhaus zugeführt. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren schwer beschädigt, nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

