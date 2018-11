BPOLI-WEIL: Mann wird an einem Tag 2 Mal völlig betrunken in Gewahrsam genommen

Freiburg (ots) - Ein 50jähriger Deutscher wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag am Hauptbahnhof Freiburg aus einem ICE genommen, weil er dort alkoholisiert randalierte. Er konnte nicht mehr selbstständig gehen und musste seinen Rausch auf dem Bundespolizeirevier ausschlafen. Nachdem er am Montagmorgen durch die Bundespolizei entlassen wurde, wurde er am Nachmittag erneut am Hauptbahnhof Freiburg festgestellt, als er Passanten anpöbelte. Er war wieder so betrunken, dass er nochmals das Behördenbett besuchen durfte.

