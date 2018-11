BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernbus

Weil am Rhein (ots) - Durch Kräfte der Bundespolizei konnte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein 23-jähriger Mann am Übergang Weil - Autobahn festgenommen werden. Er war als Fahrgast in einem Fernbus nach Deutschland unterwegs. Gegen den rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz wegen Fahren trotz Fahrverbot. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 800 Euro nicht begleichen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Ein Bekannter des 23-Jährigen konnte die Summe im Laufe der Nacht bezahlen und bewahrte in so vor dem Gefängnis.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell