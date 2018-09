POL-PDPS: Auto beschädigt

Bundenthal (ots) - Unbekannte(r) Täter beschädigten in der Nacht vom 07.09. auf den 08.09.2018 einen in der Leininger Straße in Bundenthal abgestellten PKW, indem sie ein Loch in das Glasschiebedach schlugen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise auf die/den Täter liegen nicht vor. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. Nr. : 06391-9160

