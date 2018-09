POL-PDPS: Zweibrücken - Verfolgungsfahrt - gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Zweibrücken (ots) - Am 06.09.2018, gegen 13:40 Uhr, versuchte eine Streife der Polizei Zweibrücken einen grauen PKW Hyundai mit HOM-Kennzeichen auf der L465 zwischen Mörsbach und Zweibrücken zu kontrollieren. Der 52-jährige Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Polizeibeamten, beschleunigte sein Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei überholte er mehrere Fahrzeuge an unübersichtlichen Stellen und im Kurvenbereich. An der Einmündung der Landstraße aus Kirrberg kam der flüchtende PKW von der Fahrbahn ab, fuhr über das Feld und schleuderte wieder auf die Fahrbahn. Dabei setzte das Fahrzeug auf, wurde beschädigt und konnte gestoppt werden.

Zeugen, insbesondere gefährdete Fahrzeugführer, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

