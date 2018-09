POL-PDPS: Contwig - Wegen Alkohol mit Fahrrad gestürzt

Zweibrücken (ots) - 07.09.2018, gegen 13:00 Uhr, stürzte in der Pirmasenser Straße in Contwig eine 57-jährige Frau aus Contwig ohne Fremdeinfluss mit ihrem Fahrrad. Sie war zuvor im Aldi einkaufen gewesen. Bei dem Sturz zog sich die Frau Verletzungen an Armen und Beinen zu und klagte laut Zeugen über starke Schmerzen u.a. im Beckenbereich. Auch soll die Frau laut Zeugen stark nach Alkohol gerochen haben. Die Frau ging von der Unfallstelle nach Hause, ohne das Eintreffen des Rettungsdienstes abzuwarten. Der verständigte Rettungsdienst fuhr deshalb zur Wohnung der Frau. Sie lehnte jedoch jede medizinische Versorgung ab. Da die medizinische Behandlung als dringend erforderlich erachtet wurde und der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestand, brachte man die Frau zur Untersuchung und zur Entnahme einer Blutprobe ins Städtische Krankenhaus Pirmasens.

