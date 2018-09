POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots) - Am 07.09.2018, im Zeitraum zwischen 12:05 Uhr und 12:15 Uhr, hatte ein 35-jähriger Mann sein Fahrzeug, einen schwarzen Hyundai i20 mit WND-Kennzeichen, auf dem oberen Parkplatz der Fasanerie geparkt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen frischen Streifschaden vorne rechts an seinem Fahrzeug fest. Der Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro wurde vermutlich durch ein helles/weißes Fahrzeug verursacht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

