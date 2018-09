POL-PDPS: versuchter Wohnungseinbruch

Rodalben (ots) - Am Freitagabend in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:50 Uhr versuchten bislang noch unbekannte Täter die Wohnungseingangstür der 51 Jährigen Geschädigten aufzubrechen. Zuvor gelangten die unbekannten Täter, vermutlich über die unverschlossene Haupteingangstür in den Flur des Mehrfamilienhauses. Als die Geschädigte nach Hause zurückkam bemerkte sie Hebelspuren im Bereich des Schließzylinders. Wer im Zusammenhang mit diesem versuchten Einbruchsdiebstahl verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise auf den/die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

