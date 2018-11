BPOLI-WEIL: Auseinandersetzung im Regionalzug

Denzlingen/Emmendingen (ots) - Am Freitag kam es gegen 20:30 Uhr im RE17006 auf Höhe Denzlingen zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Personen zu Handgreiflichkeiten und Faustschlägen. Dabei wurde ein 18-jähriger syrischer Staatsangehöriger durch einen Biss in die Schulter und einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. Die unbekannten Tatverdächtigen verließen am Bahnhof Denzlingen den Zug. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07628/8059-0 bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein zu melden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

