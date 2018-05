POL-PDKH: Flugunfall mit Gleitschirmflieger

1 weiterer Medieninhalt

Hochstetten-Dhaun (ots) - Am 03.05.18 um 17.28 Uhr geht bei der Polizei die Meldung über einen abgestürzten Gleitschirmflieger in der Nähe des offiziellen Startplatzes für Gleitschirmflieger am Hellberg bei Hochstetten-Dhaun ein.

Der Pilot sei in einem hohen Baum notgelandet und könne sich nicht aus eigener Kraft aus dem Baum befreien.

Beim Eintreffen der Streife wurde festgestellt, dass ein 51jähriger Gleitschirmpilot mit seinem Gleitschirm in einem Waldgelände notgelandet ist. Der Verantwortliche Gleitschirmflieger hing an den Leinen seines Gleitschirmes in der Krone einer hohen Buche, in etwa 25 Metern Höhe.

Der Gleitschirmpilot war ansprechbar und nach eigenen Angaben unverletzt. Zwei Helfer der Bergwacht Kirn waren bereits mit dem Aufstieg auf den Nachbarbaum beschäftigt. Der Gleitschirmpilot konnte schließlich von den Höhenrettern aus seiner misslichen Lage geborgen und wohlbehalten zu Boden gebracht werden.

Nach seinen Angaben sei er auf dem genannten Startplatz des "Gleitschirmvereins Nahe-Glan" gestartet und habe dann allmählich an Höhe gewonnen. Als schließlich eine Seite seines Gleitschirms einklappte habe er nicht mehr steuern können und den Notschirm geöffnet. Dann habe er nur noch eine kontrollierte Notlandung in das Waldgebiet unter sich durchführen können.

Nach ersten Erkenntnissen ist auch der Gleitschirm unbeschädigt geblieben.

