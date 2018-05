POL-PDKH: Wildunfall

Odernheim (ots) - Am 03.05.2018 um 23.30 Uhr befuhr der 22jährige Fahrer eines PKW Mercedes- Benz die L234 aus Richtung Staudernheim kommend in Fahrtrichtung Odernheim, als ein Rehwild die Fahrbahn von rechts nach links überquerte. Der Fahrer des PKW konnte eine Kollision mit dem Tier nicht mehr vermeiden. Am PKW entstand Sachschaden.

