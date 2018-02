POL-PPWP: Mutmaßliche Diebe geschnappt

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat am Sonntagabend im Gersweilerweg drei mutmaßliche Diebe geschnappt.

Die Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren stehen im Verdacht, kurz zuvor Kisten mit Getränken und Pflegartikeln aus einem nahegelegenen Einkaufsmarkt gestohlen zu haben. Ein Zeuge beobachtete mindestens zwei Männer dabei, wie sie von einer Laderampe des Marktes Kartons in Einkaufswagen packten und dann mit in Richtung Mainzer Tor davon gingen. Eine Polizeistreife stellte die mutmaßlichen Diebe im Gersweilerweg. Die zwei vollbeladenen Einkaufswagen hatten die Männer noch bei sich. Das mutmaßliche Diebesgut wurde einem Verantwortlichen des Einkaufsmarktes zurückgegeben. Dabei stellte sich heraus, dass eine Tür im Bereich der Laderampe nicht richtig verschlossen war und die Männer offensichtlich auf diesem Weg an die Ware gelangten. Gegen sie wird wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

