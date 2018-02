POL-PPWP: Kuchen aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Ein Kuchendieb hat sich am Sonntagabend in der Kaisermühler Straße an einem Pkw zu schaffen gemacht und daraus das süße Backwerk gestohlen.

Eine 52-Jährige war gegen 19.30 Uhr damit beschäftigt, ihr Auto auszuladen. Während sie Sachen ins Haus trug, machte sich ein Unbekannter an ihrem Pkw zu schaffen. Der Mann nahm in ihrem Wagen Platz und durchwühlte gerade das Handschuhfach, als er von der 52-Jährigen überrascht wurde. Die Frau forderte den Unbekannten auf, sofort ihr Fahrzeug zu verlassen. Das tat der Mann dann auch, jedoch nicht, ohne sich vorher eine Kunststoffbox mit einem Kuchenstück darin zu greifen. Das süße Backwerk wollte der Dieb auch nicht mehr herausgeben. Stattdessen lief er in Richtung Erzhütterer Straße weg. Die 52-Jährige folgte dem Mann. Als sie ihn festhielt, warf der Dieb die Plastikbox nach ihr. Der Kuchen war hin und der Unbekannte flüchtete. Er konnte von der 52-Jährigen beschrieben werden. Demnach ist der Mann etwa 23 bis 25 Jahre alt und 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Er ist schlank und hat eine Halbglatze oder Glatze. Sein Gesicht sei länglich und oval, auffallend sei seine große Nase. Der Unbekannte sprach hochdeutsch und war dunkel bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder ihn gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.

