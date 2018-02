POL-PPWP: Brand eines Wohn-und Geschäftsgebäudes

Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in der Marktstraße Bild-Infos Download

Kaiserslautern (ots) -

Am Sonntagnachmittag kam es in der Marktstraße zu einem Hausbrand. Das Feuer entstand aus bisher unbekannter Ursache in einer Garage und griff auf das angrenzende Wohn- und Geschäftsgebäude über. Rettungskräfte evakuierten kurz nach Brandausbruch zwei Personen aus dem Haus. Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen verletzt. Das Gebäude ist erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte mindestens eine Million Euro betragen. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

