POL-PPWP: Einbrüche in Wohnhäuser

Erzenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In den Abendstunden des Freitags, 23.02.2018 wird in Erzenhausen in zwei Wohnungen eingebrochen.

Sowohl bei dem Einbruch in der Ringstraße wie auch bei dem in der Friedhofstraße wurden Fenster aufgehebelt und in die Wohnungen eingedrungen. Nach bisherigen Feststellungen dürften bei beiden Einbrüchen dieselben Täter "am Werk" gewesen sein. Entwendet wurden Laptops, Handys, Armbanduhren und Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Kripo Kaiserslautern bittet unter 0631-3692620 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell