POL-PPWP: Serie von Sachbeschädigungen an Bushaltestellen

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch werden an verschiedenen Bushaltestellen die Glasscheiben der Wartehäuschen eingeworfen.

Bisher wurden 14 Fälle bekannt. Der/die unbekannten Täter warfen, vermutlich mit Steinen, die Glasscheiben an den Wartehäuschen von Bushaltestellen in der Pfaffstraße, Hohenecker Straße und Königstraße ein. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631-3692250 zu melden.

