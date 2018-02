POL-PPWP: Dumm gelaufen ...

Otterbach (ots) - Ein Anruf ist am Donnerstagnachmittag einem Autofahrer zum Verhängnis geworden. Der 49-Jährige war mit seinem Pkw in der Oberen Lauterstraße unterwegs. Er telefonierte während der Fahr mit seinem Mobiltelefon. Das war einer Polizeistreife aufgefallen. Die Beamten hielten den Fahrer an und kontrollierten ihn. Auf den Verstoß angesprochen, behauptete der Autofahrer, dass er überhaupt kein Handy dabei hätte. Pech für ihn: Genau in diesem Augenblick klingte sein Telefon. Es lag hinter dem Fahrersitz. Auf den Schwindler kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.

