POL-PPWP: Küchenbrand

Kaiserslautern (ots) - Am frühen Freitagabend kam es in der Mannheimer Straße zu einem Küchenbrand. Ursächlich hierfür waren eingeschaltete Herdplatten. Da die Wohnungsinhaberin nicht zu Hause war, musste die Tür von der Feuerwehr geöffnet werden. In der Küche entstand Totalschaden. Der in der Wohnung befindliche Hund kam mit dem Schrecken davon. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell