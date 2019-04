Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Versuchter Raubüberfall auf 17-jährigen Wuppertaler

Schwelm (ots)

Am 12.04.2019 um 19:10 Uhr wurde ein 17-jähriger Wuppertaler auf der Bahnhofstraße in Höhe des Treppenaufgangs zum Schwelmer Bahnhof von zwei unbekannten Tätern geschubst und geschlagen. Einer der Täter riss ihm die Kopfhörer herunter und verlangte lautstark die Herausgabe seines Smartphones, eines iPhone 6. Der 17-jährige konnte sich losreißen und mit seinem iPhone, welches bei dem Gerangel zu Boden gefallen war und stark beschädigt wurde, in Richtung Hattinger Straße flüchten. Die Täter, welche kurz darauf von einem Zeugen auf dem schräg gegenüberliegenden Gelände eines Lebensmitteldiscounters in Begleitung zwei weiterer junger Männer und zweier junger Frauen bzw. Mädchen gesehen wurden, werden wie folgt beschrieben:

Täter 1

- männlich - 19-20 Jahre - ca. 180 cm - südländisches evtl. türkisches Erscheinungsbild - spricht Deutsch mit Akzent - kräftige Statur - kurze schwarze Haare - schwarze Jacke - dunkle Kappe - führte eine Plastikflasche 1,5l mit sich

Täter 2

- männlich - kleiner als Täter 1 - deutsches Erscheinungsbild - dünne Statur - schwarze Jacke - Kapuze über den Kopf gezogen

Wer hat diesen Vorfall ebenfalls beobachtet oder kann sachdienliche Informationen zu den oben beschriebenen Personen geben? Die Polizei EN bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0233691664000

