POL-PDKL: Unfallflucht auf Möbelmarktparkplatz

Meisenheim (ots)

Beschädigungen an der hinteren Stoßstange hat eine Frau am Freitagabend an ihrem Fahrzeug festgestellt. Sie hatte ihren Wagen zuvor zwischen 13:30 und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Raumbacher Straße abgestellt. Der Verursacher touchierte vermutlich beim Ausparken das Auto der Frau und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 - 9110 entgegen.

