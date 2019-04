Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rabiate Ladendiebe festgenommen

Lauterecken (ots)

Verkäuferinnen gelingt es einen Ladendieb festzuhalten. Am Donnerstagmittag fiel einer Beschäftigten eines Einkaufsmarktes in der Saarbrücker Straße ein junger Mann auf, da sich seine Jacke verdächtig ausbeulte. Gemeinsam mit einer Kollegin gelang es ihr den 24 Jahre alten Mann festzuhalten und der Polizei zu übergeben, obwohl er sich wehrte. Der junge Mann war mit einem 21-Jährigen und einem 20-Jährigen im Markt gemeinsam auf Diebestour. Einer der beiden flüchtigen Täter konnte in unmittelbarer Nähe durch die Polizei festgenommen werden. Durch weitere Ermittlungen wurde auch der dritte Verdächtige identifiziert. Bereits in der letzten Woche waren die Männer im Einkaufsmarkt beim Diebstahl aufgefallen. Damals konnten sie jedoch entkommen. Ein Richter ordnete eine Wohnungsdurchsuchung bei den Männern an. Beamte der örtlich zuständigen Polizeidienststelle in Rheinhessen konnten dort teure alkoholische Getränke in großer Menge auffinden. Da diese Ware offensichtlich aus anderen Diebstählen stammt, wurden die Getränke sichergestellt. Ermittlungen zur Herkunft der Ware werden noch durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell