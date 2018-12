POL-PDMT: Unfallflucht an Hauswand

Simmern (Westerwald) (ots) - Am 8.12.2018 um 14:20 Uhr meldete sich eine geschädigte Hausbesitzerin bei der Polizei Montabaur. Sie teilte mit, dass ihre Fassade beschädigt sei. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort anhand der Beschädigungen feststellen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug zunächst die Schloßstraße befahren hat und von dort aus an nach rechts auf die Hauptstraße abgebogen ist. Dabei wählte das Fahrzeug wahrscheinlich einen zu engen Radius und touchierte schließlich die Hausecke am Anwesen der Geschädigten. Hierbei entstand Sachschaden am Gebäude. Das Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Montabaur entgegen.

