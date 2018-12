POL-PDMT: Pressebericht der PI St. Goarshausen vom 7.-9.12.2018

St. Goarshausen (ots) - Dahlheim - Diebstahl beim Adventsbasar:

Bereits am Sonntag, den 02.12. zwischen 0 und 8 Uhr, wurde eine Absperrbake mit dazugehörenden Baustellenlampen gestohlen, welche anlässlich des traditionellen Adventsbasares in Dahlheim am Kreuzungsbereich Jakobstraße/Mittelstraße aufgestellt war. Der Diebstahl wurde erst am 07.12. bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 06771-93270 bei der Polizei in St. Goarshausen zu melden.

Unfälle:

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der PI St. Goarshausen insgesamt vier Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise nur Sachschäden entstanden.

