POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt mit PKW

Höhr-Grenzhausen (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am 08.12.2018 um 02:30h ein 24-jähriger PKW Fahrer in Höhr-Grenzhausen in der Straße "In der Trift" überprüft. Bei diesem konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

