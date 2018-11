POL-NOM: Verkehrsunfall, PKW fährt gegen Mauer

Einbeck (ots) - Einbeck (bit)

Einbeck, Hullerser Mauer

Sonnabend, 10.11.2018, 17.30 Uhr

Eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus einem Einbecker Ortsteil bog von der Hullerser Straße in die Hullerser Mauer ein und verlor die Kontrolle über ihren PKW. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Mauer. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro. Die Grundstücksmauer wurde ebenfalls beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell