POL-NOM: Hund getreten

Einbeck (ots) - Einbeck (bit)

Einbeck, Hubeweg Sonnabend, 10.11.2018, 10.10 Uhr

Nach Angaben von mehreren Zeugen wurde am Sonnabend vor dem Eingangsbereich eines SB-Marktes ein Hund durch eine männliche Person mehrfach getreten. Diese Rohheit wurde zum Anlass genommen ein Verfahren wegen Tierquälerei gegen den noch unbekannten Tierbesitzer einzuleiten. Bei dem Tier soll es sich um einen schwarzen, mittelgroßen Mischlingshund gehandelt haben. Der Tierbesitzer sei dann in Richtung Hubeweg weggegangen. Dieser soll 60-70 Jahre alt gewesen sein und habe einen auffällig roten Rucksack getragen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

