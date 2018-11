POL-NOM: Verkehrsunfall Pkw gegen Radfahrer, Radfahrer leicht verletzt

Osterode (ots) - 37520 Osterode-Katzenstein, An der Bahn 104, Fr., 09.11.2018, 17:15 Uhr

OSTERODE(BB): Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befährt die Straße An der Bahn in Richtung Badenhausen. Beim Abbiegen nach rechts auf das Gelände eines Autohandels übersieht er dabei einen auf dem Radweg entgegenkommenden 15-jährigen Fahrradfahrer. Beim anschließenden Zusammenstoß wird der Fahrradfahrer leicht verletzt. Sowohl an dessen Fahrrad als auch an dem beteiligten Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3250 Euro.

