POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Scheunenfenster

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, In der Gasse 1, Freitag, 09.11.2018 - Samstag, 10.11.2018,

Nörten-Hardenberg OT Elvese (gro)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Scheunenfenster an der o.g. Anschrift eingeworfen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nörten-Hardenberg oder Northeim zu melden.

